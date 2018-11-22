FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 arttı. Beklentiler doğrultusunda açıklanan enflasyon verileri sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 artışla 21.646,55 puandan kapandı.

Dolar/yen paritesi ise dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 113 sınırını aşmasının ardından bugün 113,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.634,48 ve en yüksek 2.658,00 puanı gördükten sonra kapanışa yakın yüzde 0,16 azalışla 2.647,52 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 düşüşle 2.068,87 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 artışla 35.276,57 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 yükselişle 26.019,06 puanda seyrediyor.

PARTNEROrgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...Orgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...
'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor''Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'
Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'danKonut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.