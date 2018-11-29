İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" açıklamaları sonrası Çin ve Hong Kong hariç pozitif seyretti.

Powell'ın, "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesinin Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği şeklinde değerlendirilmesiyle pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlense de Çin ve Hong Kong borsaları negatif ayrıştı.

Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 1,2 artış ile beklentileri aşmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 22.262,60 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,28 değer kazancıyla 2.114,10 puandan günü tamamladı.

Yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesinde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,32 değer kaybederek 2.567,44 puandan kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 26.460,21 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,08 primle 36.104,80 puanda seyrediyor.

