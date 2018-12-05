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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesi ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Hafta sonu G20 Zirvesi'nde "ABD ile Çin'in karşılıklı gümrük tarifesi artırımlarına 90 gün ara verecekleri ve bu sürede anlaşmaya çalışacakları" haberi ile piyasalarda etkili olan alış ağırlıklı seyir, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamaları sonrası yerini düşüşe bıraktı.

Trump'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "anlaşma sağlanmaması durumunda benim bir tarife adamı olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullanması, ticaret savaşı endişelerini yeniden yükseltti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi iki günlük yükselişini sona erdirdi ve bugün yüzde 0,6 değer kaybederek 2.649,81 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yüzde 2,4'lük sert düşüşünün ardından bugün de gerilemeye devam etti ve günü yüzde 0,5 azalışla 21.919,33 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 113 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 35.956,44 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düşüşle 26.812,11 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kayıpla 2.101,31 puanda seyrediyor.

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