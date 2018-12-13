Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında ticaret savaşı endişelerinin azalması sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun serbest bırakılması sonrası ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması, küresel risk iştahını pozitif etkiledi. Söz konusu gelişmenin ardından veri gündeminin de az olduğu Asya borsalarında yükseliş yaşandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.645,84 puanla son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanışa doğru yüzde 1,3 artarak 2.636,73 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dünkü yüzde 2,2'lik yükselişi sonrası bugün de yukarı yönlü hareketini devam ettirdi ve günü yüzde 1'lik primle 21.816,19 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 113,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 35.907,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 26.481,00 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kazançla 2.095,0 puanda seyrediyor.

