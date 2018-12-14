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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında ticaret savaşına ilişkin yeni bir gelişme yaşanmaması ve açıklanan makroekonomik veriler, Asya borsaları fiyatlamalarında öne çıktı.

Çin'de kasım sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarken, bu oran yüzde 5,9'luk piyasa beklentisinin altında kaldı. Bir önceki ay da yüzde 5,9 olarak açıklanan sanayi üretiminde aylık bazda yaşanan 0,5 puanlık azalış, büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen üretimde yavaşlamaya işaret etti.

Öte yandan Çin'de kasım ayı perakende satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak piyasadaki yüzde 8,8'lik yükseliş beklentilerini karşılamadı.

Zayıf veriler sonrası Çin İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Çin'in, yüzde 6,5'lik 2018 büyüme hedefini yakalama yolunda ilerlediği ancak ekonominin gelecek yıl daha fazla dış belirsizliklerle karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 2.600 puan sınırına kadar gerileyerek dünkü kazançlarının tamamını geri verdi. Endeks, kapanışa yakın da yüzde 1,2 azalarak 2.603,2 puan oldu.

Japonya'da ekim sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 arttı. Piyasa beklentileri doğrultusunda artan veriye karşın yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması Nikkei 225 endeksinde düşüşü beraberinde getirdi. Endeks, yüzde 2,02 gerileyerek haftayı 21.374,83 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 113,5 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.069,4 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 35.916,1 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 26.121,3 puanda seyrediyor.

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