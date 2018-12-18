İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı seyretti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin reform döneminin 40. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Çin'in çok taraflı ticareti desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, hiç kimsenin Çin'i reform yapma konusunda zorlayamayacağını, Çin kalkınmasının hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını aktardı.

Şi'nin açıklamalarına karşın küresel risk iştahındaki azalışın negatif etkisiyle Şanghay bileşik endeksi, günü yüzde 0,82 azalışla 2.576,65 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,82 kayıpla 21.115,45 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.062,11 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,13 azalarak 36.222.15 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,95 gerileyerek 25.839,41 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

