Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da kasım ayı enflasyon verilerinin yıllık bazda yüzde 0,8 artarak beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın bölgede ekonomik durgunluk ve ticaret savaşına ilişkin endişeler Nikkei 225 endeksinde satış baskısını artırdı.

Söz konusu endişelerle endeks, analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 20.000 puan sınırına gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini görürken, günü de yüzde 1,1 kayıpla 20.166,19 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 111,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, son dönemdeki düşüş trendini sürdürdü. Endeks, 2.501,38 puanla 19 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından kapanışa doğru yüzde 1,3 düşüşle 2.502,76 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 azalışla 36.006,90 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 25.563,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kayıpla 2.055,05 puanda seyrediyor.

