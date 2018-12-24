Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Noel tatili dolayısıyla Japonya piyasalarında işlem yapılmazken, diğer Asya ülkeleri borsalarında düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, cuma günü yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 2.500-2.526 puan dar bandında hareket ederken, kapanışa yakın 2.515,7 puanla yatay bir seyir izliyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 35.664,39 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.055,60 puanda bulunuyor. Noel tatili dolayısıyla yarım gün işleme açık olan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 25.651,38 puan oldu.

