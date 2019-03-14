FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi en yüksek 21.522,75 puanı görmesinin ardından kazançlarını geri vererek günü 21.287,02 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 111,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede şubat işsizlik oranı yüzde 5,3 ile önceki aya kıyasla 0,4 puan artış kaydetti. Öte yandan Çin'de ocak-şubat dönemine ilişkin sanayi üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Geçen ay yüzde 6,2 artan sanayi üretiminin yüzde 5,6 yükselmesi bekleniyordu.

Açıklanan veriler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 azalarak kapanışa yakın 2.970,89 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.771,40 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 28.769,50 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 primle 2.155,70 puanda seyrediyor.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
167 yeni otel ile 8 bin istihdam daha geliyor167 yeni otel ile 8 bin istihdam daha geliyor
'Milli gübre' için çalışılacak'Milli gübre' için çalışılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomobil devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Otomobil devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
167 yeni otel ile 8 bin istihdam daha geliyor

167 yeni otel ile 8 bin istihdam daha geliyor

'Milli gübre' için çalışılacak

'Milli gübre' için çalışılacak

Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 25.79 arttı (2)

Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 25.79 arttı (2)

Sanayi üretimi Ocak’ta yıllık bazda yüzde 7.3 düştü

Sanayi üretimi Ocak’ta yıllık bazda yüzde 7.3 düştü

'Patates ithalatı nedeniyle çiftçiler endişeli'

'Patates ithalatı nedeniyle çiftçiler endişeli'

PİYASALAR

PİYASALAR

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.