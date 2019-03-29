Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksinin beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 1,4 artış kaydetmesi sonrası, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak günü 21.205,81 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 110,6 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen müzakerelerin uzun bir süreye yayılabileceği görüşüne karşın iyimserliğin devam etmesi risk iştahı artırırken, Çin borsasında da alımları güçlendirdi. Söz konusu gelişme sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 3,2 değer kazanarak 3.090,76 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi, son dönemdeki yukarı yönlü seyrine devam ederek 38.748,54 puanla yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Endeks, kapanışa yakın gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de yüzde 1,1 primle 38.545,72 puanda bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 29.030,6 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 yükselişle 2.140,67 puanda seyrediyor.

