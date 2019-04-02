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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay kapanış gerçekleştirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, güne 21.744,64 puandan başlamasının ardından, yendeki güçlenmenin etkisiyle kazançlarının tamamını geri verdi ve 21.490,56 puana kadar geriledi. Endeksi günü ise 21.505,31 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,04'lük değer kazancıyla 111,4 seviyelerinde dengelendi.

ABD ile ticaret müzakereleri devam ederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi en yüksek 3.193,27 ve en düşük 3.164,91 puanı görmesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,2 artışla 3.176,82 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 38.976,18 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 29.597,31 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 kazançla 2.177,18 puanda seyrediyor.

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