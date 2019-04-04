Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.787,60 puanla son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yendeki güçlenmenin etkisiyle gelen satışlar sonucu 21.662,90 puana kadar geriledi. Kapanışa yakın yatay bir seyir izleyen endeks, günü de yüzde 0,05 artışla 21.724,95 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 111,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.250 puanı aşarak 22 Mart 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkarken, günü de yüzde 0,9 kazançla 3.246,57 puandan tamamladı.

Son dönemde elde ettiği kazanımlarla tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden Hindistan'da Sensex endeksi, gün boyu yatay bir seyir izlerken, kapanışa yakın da yüzde 0,02'lik sınırlı artışla 38.885,40 puanda bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 29.912,78 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.206,53 puanda seyrediyor.

