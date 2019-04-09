Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla günü 21.802,59 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 111,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en yüksek 3.2151,65 ve en düşük 3.215,70 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,2 azalışla 3.239,66 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,04 azalışla 38.659,33 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 30.116,87 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.213,56 puanda seyrediyor.

