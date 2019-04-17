FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, yoğun makroekonomik veri gündeminin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Çin'de açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 oldu. Söz konusu verideki artış, bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomistler, Çin ekonomisinde büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu. Öte yandan Çin ekonomisi geçen yılı yüzde 6,6 büyüme oranı ile tamamlamıştı.

Çin'de mart ayı işsizlik oranı da önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye gerilerken, perakende satışlar yıllık yüzde 8,7 ve sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verilerin ardından Çin'de Şangay bileşik endeksi 3.275,33 puanla son 10 günün en yüksek seviyesini görürken, kapanışa yakın da yüzde 0,3 artarak 3.262,66 puan oldu.

Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ithalat yüzde 1,1 artarken, ihracat yüzde 2,4 azaldı. Böylece ülke martta 528,5 milyar yenle piyasa beklentilerinin üzerinde dış ticaret fazlası verdi. Verilerin ardından dolar/yen paritesi 112 sınırında yatay bir seyir izlerken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak günü 22.777,97 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 primle 39.275,64 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.105,95 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.245,89 puanda seyrediyor.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destekGıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek
Konut satışları Mart ayında yıllık yüzde 5.3 azaldı (2)Konut satışları Mart ayında yıllık yüzde 5.3 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Fiyatları el yakıyordu!

Fiyatları el yakıyordu!

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Flaş talep

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Flaş talep

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

Konut satışları Mart ayında yıllık yüzde 5.3 azaldı (2)

Konut satışları Mart ayında yıllık yüzde 5.3 azaldı (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.