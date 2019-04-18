Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede büyük imalatçıların güvenini yansıtan Tankan endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 2 puan azalarak 8'e geriledi. Aynı dönemde öncü imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi de (PMI) 0,3 puan artarak 49,5'e yükseldi.

Açıklanan verilerin, imalat sektörüne yönelik karışık bir tablo ortaya koymasının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek günü 22.090,12 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 gerileyerek 111,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, gün boyunca 3.241-3.271 puan bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,3 düşüşle 3.251,90 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 39.176,07 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 29.954,43 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 kayıpla 2.213,77 puanda bulunuyor.

