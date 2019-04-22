FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, geçen hafta analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.000 puanın üzerine çıkmasının ardından 22.300-22.345 puan bandındaki yatay seyrini sürdürüyor.

Endeks, yenin dolar karşısında yatay bir seyir izlemesinin etkisiyle yeni haftaya da sakin bir başlangıç yaparken, günü yüzde 0,1 artışla 22.231,10 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 111,9 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 3.216,6 ve en yüksek 3.279,5 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,2 düşüşle 3.230,30 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 38.853,13 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.217,68 puanda seyrediyor.

Hong Kong piyasasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Sandıklı'da üretici, patates ekimine yöneldiSandıklı'da üretici, patates ekimine yöneldi
Aracını satıp birlik kurdu; günlük süt üretimini 50 tona çıkardıAracını satıp birlik kurdu; günlük süt üretimini 50 tona çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Sebzede yüksek fiyatlarla ilgili beklenen açıklama geldi

Sebzede yüksek fiyatlarla ilgili beklenen açıklama geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

2019 yerel seçim sonuçları

2019 yerel seçim sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketici güven endeksi Nisan’da yüzde 6.9 artışla 63.5'e çıktı (2)

Tüketici güven endeksi Nisan’da yüzde 6.9 artışla 63.5'e çıktı (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında Mart’ta yıllık artış yüzde 32.24 (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında Mart’ta yıllık artış yüzde 32.24 (2)

24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi 2-3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi 2-3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

Sandıklı'da üretici, patates ekimine yöneldi

Sandıklı'da üretici, patates ekimine yöneldi

Aracını satıp birlik kurdu; günlük süt üretimini 50 tona çıkardı

Aracını satıp birlik kurdu; günlük süt üretimini 50 tona çıkardı

Marmarbirlik, delegelerden tam not aldı

Marmarbirlik, delegelerden tam not aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.