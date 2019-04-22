Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, geçen hafta analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.000 puanın üzerine çıkmasının ardından 22.300-22.345 puan bandındaki yatay seyrini sürdürüyor.

Endeks, yenin dolar karşısında yatay bir seyir izlemesinin etkisiyle yeni haftaya da sakin bir başlangıç yaparken, günü yüzde 0,1 artışla 22.231,10 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 111,9 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 3.216,6 ve en yüksek 3.279,5 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,2 düşüşle 3.230,30 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 38.853,13 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.217,68 puanda seyrediyor.

Hong Kong piyasasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

