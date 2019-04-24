FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında, Çin tarafından gelen haberler yakından takip ediliyor.

Çin'in ekonomiyi destekleyici yeni önlemler almayacağı beklentisi piyasalarda satış baskısı yaratırken, ticaret müzakerelerine yönelik Çinli yetkililerin 8 Mayıs'ta ABD'de
görüşmelere devam edeceği haberleri ise düşüşleri sınırladı.

Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.156,61 puanla son bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kapanışa yakın yüzde 0,09 arttı ve 3.201,61 puan oldu.

Japonya'da şubat ayı sanayi aktivite endeksinin piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0,2 gerilemesinin ardından, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27 düşüşle günü 22.200,00 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,04'lük değer kaybıyla 111,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,16 artışla 38.633,17 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 azalışla 29.810,70 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,88 düşüşle 2.201,03 puanda seyrediyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldiMB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttıİnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dövize meydan okuyor

Dövize meydan okuyor

Binlerce kişiye uyarı! Yarın sona eriyor

Binlerce kişiye uyarı! Yarın sona eriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi yüzde 42 artışla 59.9 milyar liraya ulaştı

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi yüzde 42 artışla 59.9 milyar liraya ulaştı

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)

Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.