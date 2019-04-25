Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir, bugün de devam etti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmedi. Buna karşın banka, faiz oranlarını en az gelecek yılın bahar aylarına kadar çok düşük seviyelerde tutma taahhüdünde bulundu.

Banka, enflasyon ve büyüme beklentilerinde de aşağı yönlü revizyona giderken, öngörüler 2021 mali yılına kadar enflasyonun yüzde 2'lik hedefin altında kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Analistler, bankanın sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gittiğini, tüm bunların sonucunda yenin dolar karşısında güçlendiğini, buna karşın mevcutta bulunan çok düşük seviyelerdeki faizlerin korunacağı taahhüdünün piyasaları desteklediğini kaydetti.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak 22.307,58 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 111,9 seviyelerinde dengelendi.