Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, martta önceki aya kıyasla sanayi üretimi yüzde 0,9 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu dönemde perakende satışlar ise yüzde 1,0 artışla ekonomistlerin öngörülerinden daha iyi bir performans ortaya koydu.

Öte yandan, Japonya'da mart ayı işsizlik oranı yüzde 2,5 oldu. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 2,4 düzeyinde bulunuyordu.

Veriler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,2 değer kaybederek 22.258,73 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 111,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi son dönemde içinde bulunduğu aşağı yönlü trendini sürdürerek analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına indi ve 29 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, kapanışa yakın ise yüzde 0,9 kayıpla 3.096,67 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 38.830,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 29.562,02 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.177,19 puanda bulunuyor.

