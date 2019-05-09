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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, hafta başından bu yana gözlenen negatif seyir bugün de devam ederken, Çin ile ABD yetkililerinin ticaret müzakerelerine ilişkin Washington'da bugün yapması beklenen görüşmeler yakından izlenecek.

Ticaret savaşına ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ederken, ABD ile İran arasındaki gerilim de jeopolitik riskleri artırdı. Bu durum piyasalarda hafta başından bu yana gözlenen negatif seyrin bugüne de taşınmasını beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli yetkililerin müzakere için ABD'ye gelmesinin hemen öncesinde Çinli yetkilileri "ticaret anlaşmasını bozmakla" suçladı. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD'nin ek tarife yoluna gitmesi halinde karşı önlem almaktan başka seçenekleri olmayacağına işaret edildi. Diğer taraftan Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin bugün Washington'da görüşmelere başlaması bekleniyor.

Çin'de bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yüzde 0,9 ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 2,5 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen ÜFE verileri ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,1 değer kaybederek 2.861,08 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, gerilemesini 3'üncü güne taşıyarak 21.559,76 puanla 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, günü ise yüzde 0,9 azalarak 21.402,13 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 109,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 37.598,32 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kayıpla 28.414,28 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 düşüşle 2.112,30 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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