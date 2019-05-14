FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir sonuç alınamaması sonrasında Asya borsalarında gözlenen negatif seyrin devam ettiği görülürken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde görüşeceğini bildirdi.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi 20.751,45 puanla son 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,6 düşüşle 21.067,23 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi dün analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 109 sınırına kadar gerilemesi sonrasında bugün yüzde 0,4'lük değer kazanarak 109,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.872-2.910 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,7 gerileyerek 2.884,38 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 37.038,92 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 28.049,96 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.081,84 puanda seyrediyor.

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Kahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destekKahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destek
TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 15 Haziran

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak

Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyor

Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyor

Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan’da yıllık yüzde 30.75 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan’da yıllık yüzde 30.75 arttı

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 407 milyar liraya yükseldi

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 407 milyar liraya yükseldi

Kahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destek

Kahramanmaraş'ta orman köylülerine 34 milyon liralık destek

TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)

TÜİK-Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.