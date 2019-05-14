Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir sonuç alınamaması sonrasında Asya borsalarında gözlenen negatif seyrin devam ettiği görülürken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde görüşeceğini bildirdi.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi 20.751,45 puanla son 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,6 düşüşle 21.067,23 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi dün analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 109 sınırına kadar gerilemesi sonrasında bugün yüzde 0,4'lük değer kazanarak 109,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.872-2.910 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,7 gerileyerek 2.884,38 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 37.038,92 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 28.049,96 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.081,84 puanda seyrediyor.

