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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmasının ardından Çin'de yuan ve pay piyasaları değer kaybediyor.

Çinli Huawei firmasının ABD'deki işleriyle ilgili son aylarda yaşanan sürecin sonucunda Trump yönetiminin aldığı kararın Huawei firmasıyla iş yapan Amerikan firmalarını kapsayacağı yorumları ile yükselişini hızlandıran dolar/yuan paritesi bugün de yüzde 0,4 artarak 6,9100 ile yılın zirvesine çıktı.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin kritik destek seviyesi olarak nitelendirdiği 2.900 puanın altını görürken kapanışa yakın yüzde 1,8 değer kaybederek 2.902,06 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla haftayı 21.250,09 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 yükselişle 37.679,09 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 gerilemeyle 27.956,36 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 kayıpla 2.056,72 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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