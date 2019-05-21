Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Çinli teknoloji devi Huawei'nin kara listeye alınmasına neden olan kararı sonrası Çin tarafından misilleme gelebileceği yönündeki açıklamalar ve ABD'deki özel şirketlerin ticaret savaşına ilişkin tedirginliklerini dile getirerek yönetimi eleştirmeleri, pay piyasalarını negatif etkiliyor.

Gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında dün hakim olan karışık seyir bugüne de taşınırken özellikle teknoloji şirketleri hisselerinde satış baskılarının arttığı görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün gördüğü 10 günün en yüksek seviyesinden bugün düşüşe geçti ve günü yüzde 0,14 azalışla 21.272,45 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,12 değer kazanarak 110,19 seviyelerinde dengelendi.

Çin tarafında ise pay piyasalarının, düşük seyreden emtia fiyatları ve ABD'nin Huawei'nin faaliyetleri için ağustosa kadar geçici izin vereceği haberleri ile pozitif ayrıştığı görülürken, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,17 primle 2.904,21 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,16 artışla 39.414,97 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 primle 2.061,25 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,07 düşüşle 27.769,15 puanda seyrediyor.

