Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri ve yaptırım adımlarının genişleyeceğine ilişkin endişeler pay piyasaları üzerinde baskı oluştururken, İngiltere'de Brexit kördüğümünün nasıl çözümleneceği konusu da belirsizliğini koruyor. Öte yandan, İran tarafından ABD'nin tutumuna ilişkin gelen açıklamalar da jeopolitik risk algısını artırıyor.

Söz konusu gelişmeler sonucu Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,52 değer kaybederek 2.847,86 puan oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin nisanda önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 49,6'ya gerilemesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,62 azalarak günü 21.151,14 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 110,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,41 artışla 39.271,73 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 düşüşle 2.059,59 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,84 kayıpla 27.196,58 puanda seyrediyor.

