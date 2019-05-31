Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışı ile satış baskısı altında kalmaya devam eden piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya da yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesi risk iştahındaki azalışı tetikledi.

Japonya ekonomi yetkilileri de dünyada korumacılığın güçlendiğine işaret ederek, Çin'in ekonomik yavaşlamasının kendi ülkelerinde imalata zarar verdiğini, ayrıca dünya ekonomisini de etkileyeceğine dair kaygıların arttığını belirtti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da mayısta tüketici güven endeksi 39,7'ye gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 1,1 artış kaydetti. Azalan risk iştahı sonrasında güvenli liman olarak görülen Japon yenine talebin artması sonrasında dolar/yen paritesi de analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 109'un altına inerek 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63 azalarak günü 20.601,19 puandan tamamladı, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 değer kaybederek 108,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.895-2.922 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,24 gerileyerek 2.898,70 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 azalışla 39.744,38 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,90 düşüşle 26.871,48 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,14 artışla 2.041,74 puanda seyrediyor.

