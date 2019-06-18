FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin endişeler gündemdeki sıcaklığını korurken, bu hafta faiz kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantıları öncesi yatırımcıların "bekle-gör" moduna geçtiği görülüyor.

Öte yandan, piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişeler gündemdeki sıcaklığını korurken, ay sonunda Japonya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD ile Çin'in ticaret konusunda anlaşma sağlayabileceğine ilişkin beklentiler de düşük seviyede bulunuyor.

Gelişmelerin etkisiyle veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında, karışık bir seyrin hakim olduğu gözleniyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.874-2.898 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,79 azalarak 2.887,62 puan oldu.

Güvenli liman alımlarıyla güçlenen yenin ihracatçı şirket hisseleri üzerinde satış baskısı yaratmasının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,72 gerileyerek günü 20.972,71 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,27 değer kaybederek 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,34 artışla 39.094,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,29 yükselişle 27.577,22 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,38 primle 2.098,71 puanda seyrediyor.

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttıSektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı
TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı (2)TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt içi piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika FETÖ operasyonu

Son dakika FETÖ operasyonu

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Bakan Turhan duyurdu! Bu hafta sonu açılıyor

Bakan Turhan duyurdu! Bu hafta sonu açılıyor

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" kampanyasına VakıfBank da katıldı

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" kampanyasına VakıfBank da katıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı

TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı (2)

TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı (2)

Perakende satış hacmi Nisan’da yıllık yüzde 6.9 azaldı

Perakende satış hacmi Nisan’da yıllık yüzde 6.9 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR Türkiye’ye devri tamamlandı

Bursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR Türkiye’ye devri tamamlandı

VakıfBank’tan enflasyona endeksli "SarıPanjur Konut Kredisi"

VakıfBank’tan enflasyona endeksli "SarıPanjur Konut Kredisi"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.