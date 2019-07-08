Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde artması, faiz indirimi patikasını veri gidişatına bağlayan ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısına ilişkin belirsizlik yarattı.

Ekonomistlerin, temmuzda Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentileri neredeyse sıfıra inerken, 25 baz puanlık indirim olasılığı hala fiyatlanıyor.

Öte yandan Japonya'da mayıs ayı cari işlemler dengesi 1 trilyon 594,8 milyar yenle beklentilerin altında kaldı. Ülkede çekirdek makine siparişleri ise artış beklentilerine karşın mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı.

Negatif veri ve azalan faiz indirimi beklentileri sonrası pay piyasalarında sert düşüş yaşanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,98 azalarak günü 21.534,35 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, açılışta analistlerin destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına inmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 2,58 azalarak 2.933,42 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,42 düşüşle 38.952,90 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,75 gerilemeyle 28.271,30 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,09 kayıpla 2.066,52 puanda seyrediyor.

