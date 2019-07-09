FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının faiz patikasında izleyeceği yola ilişkin belirsizlikler, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, makine aksamı siparişleri haziranda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 azaldı. Beklentilerden kötü gelen veri sonrasında Nikkei 225 endeksi 21.508 puana kadar gerilerken, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü yüzde 0,14 artışla 21.565,15 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,06 değer kazanarak 108,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en düşük 2.912 ve en yüksek 2.938 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,08 gerileyerek 2.931,15 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi 38.711,37 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,65 düşüşle 28.146,87 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 kayıpla 2.054,22 puanda seyrediyor.

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Haşhaş üreticisinin yüzü güldüHaşhaş üreticisinin yüzü güldü
Kolombiya ve Peru’ya otomotiv ihracatı 30 milyon dolara çıktıKolombiya ve Peru’ya otomotiv ihracatı 30 milyon dolara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Dolarda gözler bu tarihe çevrildi

Dolarda gözler bu tarihe çevrildi

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Ovası'nda, son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi

Konya Ovası'nda, son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi

Haşhaş üreticisinin yüzü güldü

Haşhaş üreticisinin yüzü güldü

Kolombiya ve Peru’ya otomotiv ihracatı 30 milyon dolara çıktı

Kolombiya ve Peru’ya otomotiv ihracatı 30 milyon dolara çıktı

AVM Ciro Endeksi Mayıs’ta yüzde 23.1 arttı

AVM Ciro Endeksi Mayıs’ta yüzde 23.1 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

MAİB: Rusya endüstri dönüşümünün parçası olmak istiyoruz

MAİB: Rusya endüstri dönüşümünün parçası olmak istiyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.