Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Güney Kore'de Kospi endeksi hariç, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de Üretici Fiyatları Endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde sıfır düzeyinde gerçekleşerek piyasadaki yüzde 0,2'lik artış beklentisinin altında kaldı. Bu dönemde ülkede Tüketici Fiyatları Endeksi ise piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 2,7'lik artış kaydetti.

Veri sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, son dönemdeki gerilemesini sürdürdü ve 2.908,16 puanla 18 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, kapanışa yakın ise yüzde 0,44 değer kaybederek 2.915,30 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 21.500 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 0,15 düşüşle 21.533,48 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,10 değer kazanarak 108,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 38.525,31 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,48 kayıpla 28.197,94 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 artışla 2.058,78 puanda seyrediyor.

