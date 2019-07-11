Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim sinyalinin ardından pozitif seyrediyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,51 artışla 21.643,53 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 2.916,82 puanda bulunuyor. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,43 değer kaybederek 107,99 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,49 yükselişle 38.747,54 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,71 kazançla 28.403,66 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,06 artışla 2.080,58 puanda seyrediyor.
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