Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izlendi.

Çin'de açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine göre Çin ikinci çeyrekte yüzde 6,2 ile 1992 yılından bu yana açıklanan en düşük çeyreklik büyüme oranına gerilemiş oldu.

Analistler, yavaşlayan büyümenin Çin'de daha genişleyici bir politikasına yol açacağını düşündükleri için Çin pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.

Bugün tatil nedeniyle Japonya'da piyasalar kapalı, serbest piyasada Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,11 değer kazanarak 108,04 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en düşük 2.886 ve en yüksek 2.955 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,2 yükselişle 2.936,3 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi 38.746,73 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üstünde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,15 yükselişle 28.510,53 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.082,48 puanda seyrediyor.

