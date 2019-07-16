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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda dün Çin'de açıklanan büyüme verisinin beklentileri karşılaması, sanayi üretiminin tahminlerin üzerinde artması, bunun da ekonomik aktiviteye ilişkin tedirginlikleri şimdilik azaltması küresel piyasaların iyimserlikle pozitif bir seyir izlemesini sağladı. Analistler, jeopolitik risk algısının ise alımları sınırlamaya devam ettiğini belirtti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,24 gerileyerek 2.935,12 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,69 düşüşle 21.535,25 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,15 değer kazanarak 108,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 39.009,21 puana yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,15 yükselişle 28.597,40 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 kazançla 2.091,87 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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