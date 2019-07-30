İSTANBUL (AA) - Asya borsaları Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ilave gevşemeden kaçınmayacağı mesajı vermesinin ardından yükseliş kaydederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ülkede devam eden protestoların etkisiyle negatif ayrıştı.

BoJ, dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü. Bankanın öngörüleri, 2021 mali yılına kadar enflasyonun yüzde 2'lik hedefin altında kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Banka, karar metninde yaptığı değişiklikle de fiyat istikrarı hedefinden uzaklaşılması halinde ilave gevşeme önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Kararların ardından BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, yaptığı açıklamada, karar metninde yer alan yeni ifade ile fiyat istikrarı üzerinde dış ekonomilerden kaynaklanan aşağı yönlü risklerdeki artışa karşı bankanın politika duruşunun net olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını belirtti.

Yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefine ulaşmanın zaman alacağını aktaran Kuroda, parasal gevşemeyi çekinmeden hemen yapabileceklerini kaydetti.