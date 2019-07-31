Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da tüketici güven endeksinin temmuzda önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak 37,8'e gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi düşüş kaydetti. Öte yandan, yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerine baskı oluşturması da endeksteki düşüşü destekledi.

Söz konusu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,86 gerileyerek günü 21.521,53 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 108,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 2.950 puanın altına inmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,66 geriledi ve 2.932,91 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,04 azalışla 37.383,49 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,31 düşüşle 27.777,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,69 kayıpla 2.024,55 puanda seyrediyor.

Analistler, dün Japonya Merkez Bankası'nın ilave genişlemeci adımlar atmaktan kaçınmayacağı mesajı verdiğini, ABD Merkez Bankası'ndan da bu akşam faiz indirimi yapmasının beklendiğini belirterek, söz konusu gelişmelerin piyasaları desteklese de ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler, Hong Kong'da devam eden protestolar ve güvenli liman alımlarıyla yendeki güçlenmenin Asya piyasalarında satış baskısı oluşturduğunu kaydetti.

