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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın, karar metninin beklenenden daha şahin olması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın net söylem içermeyen açıklamaları pay piyasalarında düşüşü, dolarda ise yükselişi beraberinde getirdi.

Doların yen karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi ise Nikkei 225 endeksinin pozitif ayrışmasını sağladı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,09 artışla günü 21.540,99 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise 109,3 ile son 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,40 değer kazanarak 109,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin kritik destek seviyesi olarak nitelendirdiği 2.900 puan sınırına kadar gerilemesinin ardından, kapanışa yakın yüzde 0,80 azalışla 2.909,13 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,22 kayıpla 37.023,79 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,86 düşüşle 27.539,63 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,36 gerilemeyle 2.017,05 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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