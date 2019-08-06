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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etti.

Çin Merkez Bankası ise (PBoC) ABD'nin bu suçlamasına karşılık olarak yaptığı açıklamada, yuanı ticari sürtüşmelerle başa çıkabilmek için kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını vurguladı. Çin'de kur manipülasyonu adına bir durumun söz konusu olmadığı, yuanın değerinin piyasadaki talep ve arza bağlı belirlendiği aktarılan açıklamada, ABD'ye "eylemlerini sona erdir" çağrısı yapıldı.

Gelişmelerin ardından ABD'den Çin'e yeni gümrük vergileri ve yaptırımlar gelebileceğine ilişkin endişeler artarken, pay piyasalarında da düşüş yaşandı. PBoC de yuandaki düşüşü sınırlamak için günlük referans kuru beklenenden daha güçlü bir seviyede belirledi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.733,92 puanla 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,56 azalarak 2.777,56 puan oldu. Uluslararası piyasalarda dolar/yuan paritesi, dün kritik direnç olarak nitelendirilen 7 psikolojik sınırını aşması sonrası bugün 7,03 seviyelerinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 21.000 puanın altına inmesi sonrası bugün de düşüşünü hızlandırdı. Endeks, 20.110 puanla 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, günü yüzde 0,65 azalışla 20.585,31 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,6 değer kazanarak 106,6 seviyelerinde dengelendi.

Asya piyasalarından pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8'lik artışla 36.999,53 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kayıpla 25.989,85 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 düşüşle 1.917,50 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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