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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

ABD'nin Çin'i "kur manipülatörü" olarak ilan etmesinin ardından, ticaret savaşına ilişkin tedirginlikler artarken, Çin Merkez Bankası da konuya yönelik dün bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yuan kuruna piyasadaki arz ve talebin karar verdiği, ABD'nin bu açıklamasının tek taraflı ve korumacı bir hareket olduğu belirtilerek, "Çin'de kur manipülasyonu diye bir şey yok. Çin ticari sürtüşmelerle başa çıkmak için yuanı kullanmadı ve kullanmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüşünü sürdürerek kapanışa yakın yüzde 0,32 geriledi ve 2.768,68 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yatırımcıların güvenli liman alımlarının etkisiyle güçlenen yenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması sonrasında kapanışta yüzde 0,33 değer kaybederek 20.516,56 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 gerileyerek 106,2 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,08 azalışla 25.955,91 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 kayıpla 1.909,71 puanda seyrediyor.

Hindistan Merkez Bankası'nın politika faizini 35 baz puan düşürerek yüzde 5,4'e çekmesinin ardından Sensex endeksi Asya borsalarından pozitif ayrıştı. Endeks, yüzde 0,11'lik artışla kapanışa yakın 37.017,45 puanda bulunuyor.

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Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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