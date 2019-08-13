Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satıcılı bir seyir izleniyor.

Ticaret savaşları ve jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen Japon Yen'ine olan talebi artırırken, Yen dolar karşısındaki yükselişini beşinci güne taşıyarak şu sıralarda 105,28 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 0,66 düşüşle 2.796,448 puandan işlem görürken, Japonya'da Nikkei endeksi günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 10.455,44 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,93 düşüşle 25.328,65 seviyesinde bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın yüzde 0,85 altında 1.925,83 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,42 azalışla 37.424,44 puanda seyrediyor.

Analistler, yarın Çin'de açıklanacak sanayi üretimi ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini, Hong Kong'ta devam eden gösterilerin yatırımcılar tarafından izlendiğini ifade etti.

