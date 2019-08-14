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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında bugün alıcılı bir seyir izleniyor.

Dün, ABD tarafından 300 milyar dolarlık yeni gümrük vergisinin içine aldığı bazı ürünlere aralık ayının ortasına kadar muafiyet verildiğinin duyurulması pay piyasaları tarafından olumlu karşılandı.

Analistler, bugün Çin'de beklentilerin altında gelen sanayi üretimi verisinin, yatırımcıların görece daha güvercin merkez bankaları beklentilerini artırdığını ifade etti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 0,42 artışla 2.809,062 puandan işlem görürken, Japonya'da Nikkei endeksi günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 20.655,13 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 yükselişle 25.328,46 seviyesinde bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın yüzde 0,65 üstünde 1.938,37 puandan kapanış yaptı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,02 artışla 37.334,65 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve istihdam verilerinin, İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

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Asya borsaları piyasalar

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