FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'nin geçen hafta Çin'e yönelik ek gümrük vergisi artışını 15 Aralık'a kadar ertelemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Çin ile durumun oldukça iyi olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü açıklamasına rağmen artan resesyon endişeleri ve Hong Kong'da devam eden protestolar Asya piyasalarında dalgalı seyrin izlenmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,06 değer kaybıyla 2.881,233 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,55'lik primle 20.677,22 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,17 değer kaybederek 106,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,30 düşüşle 37.288,99 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 azalışla 26.262,93 puanda seyrderken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,05 kazançla 1.960,25 puanda tamamladı.

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeliTrump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Asrın projesi hız kesmiyor

Asrın projesi hız kesmiyor

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

Bunu yaptı, tazminatsız kovuldu

Bunu yaptı, tazminatsız kovuldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

Hazine kira sertifikası ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç edecek

Hazine kira sertifikası ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç edecek

RG - Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak

RG - Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak

Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu

Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.