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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Ticaret savaşı endişelerindeki artışla Çin borsasında yüzde 1,30'luk, Japon borsasında ise yüzde 2,2'lik düşüş yaşandı - Dolar/yuan paritesi son 11 yılın en yüksek seviyesine tırmanırken, dolar/yen paritesi ise Kasım 2016'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç sert düşüş yaşandı.

Çin'in cuma günü 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 artıracağını açıklamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibarıyla yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak." paylaşımında bulundu.

Trump ayrıca, ABD'li şirketlere Çin ile çalışmaya son vermeleri çağrısında bulundu. Çinli yetkililer ise Trump'ın bu çağrısı karşısında, Amerikan şirketlerinin Çin'den çıkmasını istemediklerini, ticaret savaşının kızışmasına kesinlikle karşı olduklarını, ABD'nin yanlış eylemlerini sona erdirmemesi halinde sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.

Artan jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişelerindeki tırmanma ile dolar/yuan paritesi 7,1491 ile son 11 yılın en yüksek seviyesini görürken, pay piyasalarında sert düşüş yaşandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 2.850 puan sınırına kadar gerilerken, kapanışa yakın yüzde 1,30 düşüşle 2.859,62 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 20.173,76 puanla son 20 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 2,17 değer kaybederek 20.261,04 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise 104,465 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artarak 105,2 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,95 düşüşle 25.406,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,64 kayıpla 1.916,31 puanda seyrederken, Asya piyasalarından pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,25 artışla 37.182,88 puanda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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