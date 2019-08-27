Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerini yeniden başlatmak için ABD'li meslektaşlarını aradığını, görüşmelere yeniden ciddi bir şekilde başlayacaklarını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygı duyduğunu ve onun sakin tavrını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cuma günü taraflar arasında gerilimi artıran gelişmelerin ardından Trump'ın açıklamaları ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı umutları arttı. Söz konusu gelişmeyle piyasalarda olumlu fiyatlamalar yapıldığı, bununla birlikte belirsizliğin sürmesi ile yatırımcıların temkinli bir duruş sergilemeye devam ettiği görülüyor.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 2.900 puanı aşmasının ardından kapanışa yakın yüzde 1,45 değer kazanarak 2.905,17 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 20.440-20.530 puan dar bandında hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,96 artışla 20.456,08 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 düşüşle 105,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,47 yükselişle 37.670,92 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1.920,95 puanda bulunurken, protestoların devam ettiği Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,23 düşüşle 25.620,38 puanda seyrediyor.

