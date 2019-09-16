FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrasında petrol fiyatları yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11 artışla 68,6 dolara kadar çıkarken, artan petrol fiyatlarının enerji sektörü hisselerine negatif yansıması ile Asya borsalarında da düşüş yaşandı.

Öte yandan, Çin'de sanayi üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarken, söz konusu artış Şubat 2002'den bu yana en yavaş oran olarak kayıtlara geçti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Çin sanayi sektöründe bozulmaya işaret eden verilerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,12 değer kaybederek 3.027,47 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,46 düşüşle 37.207,99 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,10 kayıpla 27.052,18 puanda seyrediyor. Asya borsalarından pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 primle 2.058,65 puanda bulunuyor.

Japonya piyasasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 107,8 seviyelerinden işlem görüyor.

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Haftanın ilk günü gram ve çeyrek altın...Haftanın ilk günü gram ve çeyrek altın...
Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandıSabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Haftanın ilk günü gram ve çeyrek altın...

Haftanın ilk günü gram ve çeyrek altın...

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolarda 'petrol' yükselişi

Bir ilk! İstanbul Havalimanı'na konuldu

Bir ilk! İstanbul Havalimanı'na konuldu

Girişimciler için 5 yeni fon!

Girişimciler için 5 yeni fon!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

TÜİK- İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı (2)

TÜİK- İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı (2)

Sektörlerde toplam cirolar Temmuz ’da yıllık yüzde 12.6 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Temmuz ’da yıllık yüzde 12.6 arttı

Altın fiyatları 16 Eylül: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatIarı

Haftanın ilk günü gram ve çeyrek altın...

Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen’i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.