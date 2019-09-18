Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle hafta başından bu yana hakim olan karışık seyir, bugün de devam etti.

Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatları, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bıraktı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dün yaptığı açıklamada petrol tedarikinin, Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü söyledi.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını gidermesinin ardından, bu akşam açıklanacak Fed faiz kararı ve toplantı sonrası verilecek mesajların önemi arttı.

Gelişmelerin ardından düşüşe geçen petrol fiyatlarının verdiği destekle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,22 artarak 2.984,78 puan oldu.

Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerinin daralmaya işaret etmesi sonrası Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,18 değer kaybederek günü 21.960,71 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,10 artışla 108,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,35 artışla 36.609,41 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,05 düşüşle 26.777,23 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 primle 2.070,73 puanda seyrediyor.

