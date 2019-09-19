Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmemesi ve ekim ayı toplantısına işaret etmesinin arından karışık bir seyir izlendi.

BoJ, dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmeme kararı aldı.

BoJ buna karşın karar metninde değişiklik yaparak, enflasyon ve ekonomik görünüm üzerindeki risklere işaret etti. Metinde, yurt dışı ülkelerdeki yavaşlamanın ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümünü üzerindeki etkilerinin ekim ayı toplantısında inceleneceği mesajını veren BoJ, olumsuz yöndeki risklerinin artması nedeniyle yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma momentumunun kaybedilme ihtimaline dikkati çekti.

Karar sonrasında açıklamada bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda da her merkez bankasının, kendi ülkesini ekonomik istikrar ve fiyatlara ulaştırmaya odaklı olarak para politikasına yön verdiğini belirterek, diğer merkez bankalarının aksiyonlarının dikkatle incelendiğini söyledi.