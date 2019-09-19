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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmemesi ve ekim ayı toplantısına işaret etmesinin arından karışık bir seyir izlendi.

BoJ, dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmeme kararı aldı.

BoJ buna karşın karar metninde değişiklik yaparak, enflasyon ve ekonomik görünüm üzerindeki risklere işaret etti. Metinde, yurt dışı ülkelerdeki yavaşlamanın ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümünü üzerindeki etkilerinin ekim ayı toplantısında inceleneceği mesajını veren BoJ, olumsuz yöndeki risklerinin artması nedeniyle yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma momentumunun kaybedilme ihtimaline dikkati çekti.

Karar sonrasında açıklamada bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda da her merkez bankasının, kendi ülkesini ekonomik istikrar ve fiyatlara ulaştırmaya odaklı olarak para politikasına yön verdiğini belirterek, diğer merkez bankalarının aksiyonlarının dikkatle incelendiğini söyledi.

BoJ'un politikayı daha fazla gevşetmek için hala fırsat bulunduğunu vurgulayan Kuroda, "Şu aşamada BoJ'un politika çerçevesini genel bir gözden geçirme ihtiyacı duymuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,38 artarak günü 22.044,45 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,47 değer kaybederek 107,95 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en düşük 2.975,40 ve en yüksek 2.996,52 puan seviyelerini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,34 yükselerek 2.995,83 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,92 kayıpla 36.227,21 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,23 düşüşle 26.426,15 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 primle 2.080,35 puanda seyrediyor.

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Asya borsaları piyasalar

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