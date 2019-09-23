Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya tarafında pay piyasalarının yönü üzerinde ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı temel faktör olmayı sürdürürken, bugün veri gündeminin sakin olması dolayısıyla dalgalı seyrin hakim olduğu görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına inmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,98 azalarak 2.977,08 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,3 artışla 39.267,53 puanda, Hong Kong'da Seng endeksi yüzde 0,59 düşüşle 26.279,49 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.091,70 puanla cuma günkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Japonya'da tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi 107,6 ile yatay bir seyir izliyor.

