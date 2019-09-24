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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya tarafında ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam ettiği görülürken, dün akşam Çinli heyetin ticaret müzakereleri için 7 Ekim'de ABD'ye gideceği ve Çin'in ABD'den soya fasulyesi ithalatı için firmalara muafiyet vereceği yönündeki haberler risk iştahını artırdı.

Haberlerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.000 puan seviyesini test ederken, kapanışa yakın yüzde 0,32 artarak 2.986,51 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde önceki aya göre 0,4 puan azalarak 48,9'a geriledi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı (BoJ) Haruhiko Kuroda da yaptığı açıklamada, diğer merkez bankalarıyla birlikte risklere karşı "sigorta" niteliğinde politika önlemleri almaya hazır olduklarını belirterek, "BoJ, kombin yapabilir; faiz indirecek araçları sağlayabilir, varlık alımını artırabilir. Zamanında politika havuzundan uygun politikayı seçeceğiz ama asıl hedefimiz, reel faiz oranları ve risk primini düşürmek olacak." ifadelerini kullandı.

İmalat PMI'daki düşüşe karşın, BoJ'un gevşeme politikası uygulamaktan kaçınmayacağı mesajı vermesinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,09 yükselerek günü 22.098,84 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 39.003,43 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 primle 26.264,34 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 kazançla 2.099,30 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları piyasalar

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