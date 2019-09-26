Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret müzakerelerinin, tahminlerden daha önce anlaşmayla sonuçlanabileceğini söylemesi sonrası pay piyasalarında yükseliş yaşandı. Çin piyasasında ise yatırımcıların yaklaşan ticaret müzakereleri öncesi bekleyişe geçtiği görülüyor.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,89 değer kaybederek 2.929,09 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.000 puanın üzerine çıkmasının ardından gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,13 artışla 22.048,24 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,07 değer kaybederek 107,7 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 38.903,05 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 primle 25.990,16 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 yükselişle 2.074,52 puanda seyrediyor.

