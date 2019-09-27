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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecinin başlatmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ediyor.

Analistler, Trump hakkındaki soruşturmanın, halihazırda ticaret savaşı nedeniyle gergin olan Asya piyasalarına daha fazla oynaklık getirdiğini belirterek, zayıf veri gündemi dolayısıyla siyasi gelişmelere odaklanıldığını kaydetti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.920,93 puanla yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kapanışla yakın yüzde 0,16 arttı ve 2.933,69 puan oldu.

Japonya'da yıllık çekirdek enflasyonun eylülde yüzde 0,5 ile beklentilerin hafif altında kalmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 azalarak 21.878,90 puandan günü tamamladı. Yatay bir seyir izleyen dolar/yen paritesi ise 107,8 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 düşüşle 38.910,50 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,22 kayıpla 25.983,79 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,19 gerilemeyle 2.049,93 puanda bulunuyor.

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Asya borsaları piyasalar

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