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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel piyasalarda pozitif görünümü desteklerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından revize edilen büyüme beklentileri Asya borsalarının ülke bazında ayrışmasına neden oldu.

IMF 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisini Çin için yüzde 6'dan yüzde 5,8'e düşürürken, Japonya için yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseltti.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,41 değer kaybederek 2.978,71 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.615,47 puanla yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesini test ederken, günü de yüzde 1,2 artışla 22.472,92 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,14 azalarak 108,7 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,23 artışla 38.594,36 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,61 primle 26.666,23 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,71 kazançla 2.082,83 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları piyasalar

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